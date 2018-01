Risiko Rauchen - weniger ist nicht besser

WDR aktuell | 25.01.2018 | 02:09 Min. | Verfügbar bis 25.01.2019 | WDR

Ein, zwei Zigaretten am Tag, das ist doch nichts, glauben viele. Wer sich für einen Genuss-Raucher hält, der erlebt heute einen Schock. Renommierte Wissenschaftler haben zahlreiche Studien ausgewertet und stellen fest. Ob man nun ein oder zwei oder zwanzig Zigaretten am Tag raucht, die Auswirkungen auf die Gesundheit sind ähnlich verheerend. Unsere Einstellung zum Rauchen muss erneut auf den Prüfstand, auch wenn sich schon viel getan hat in den letzten Jahrzehnten.