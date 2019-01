Richtungsstreit in der AfD

WDR aktuell | 11.01.2019 | Von Torsten Reschke

André Poggenburg war einer der prominentesten Vertreter des rechts-nationalen Flügels der AfD, früher AfD Chef von Sachsen-Anhalt. Immer wieder war Poggenburg mit einer rassistischen und an die Sprache des Nationalsozialismus erinnernden Wortwahl aufgefallen, so zuletzt mit Neujahrsgrüßen an die "Volksgemeinschaft". Poggenburg sollte deshalb alle Ämter für zwei Jahre ruhen lassen. Jetzt hat er die Partei verlassen und will jetzt eine neue Partei gründen.