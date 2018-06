Prozess um Entschädigung nach Kindesraub in NS-Zeit

Das Verwaltungsgericht Köln muss am Donnerstag (21.06.2018) über Kindesraub in der NS-Zeit entscheiden. Hermann Lüdeking wurde seinen Eltern weggenommen. Er war eines von schätzungsweise einer Viertelmillion Kindern. Am Donnerstag klagt er auf Entschädigung.