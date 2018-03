Neue Probleme am Flughafen Düsseldorf

WDR aktuell | 06.03.2018 | 01:31 Min. | Verfügbar bis 06.03.2019 | WDR

In den Osterferien könnte es am Düsseldorfer Flughafen chaotisch werden. Die Sicherheitsfirma Kötter kann ein Viertel ihrer zugesagten Stellen offenbar nicht besetzen, wie am Dienstag (06.03.2018) bekannt wurde.