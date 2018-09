Neue Gesundheits APP sammelt Krankendaten

Alles, was den Patienten angeht, gibt es jetzt digital per App "vivy" auf dem Smartphone: Röntgen- und Ultraschallbilder, Medikationen, Impftermine uvm. Was einige Krankenkassen jetzt deutschlandweit groß vorstellen, ist bei manchen Ärzten jedoch noch umstritten.