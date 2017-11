Mobilität in der Großstadt

WDR aktuell | 29.11.2017 | 01:23 Min. | Verfügbar bis 29.11.2018 | WDR

Was können manche Großstädte in NRW von Leipzig lernen? Wie man den Verkehrsinfarkt jeden Morgen und Abend bekämpft! Der ADAC stellte am Mittwoch (29.11.2017) seine Mobilitätsstudie in deutschen Großstädten vor. Bundesweit wurden dazu Autofahrer, Radfahrer und Bahnpendler befragt. Dabei kam heraus, dass in Köln jede Art von Fortbewegung echte Lebenszeitverschwendung ist.