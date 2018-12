Masern in Deutschland wieder auf dem Vormarsch

Laut Warnung der WHO breiten sich die Masern in Deutschland wieder weiter aus. In einer Auswertung der Weltgesundheitsorganisation schneidet Deutschland nicht gut ab: Die erforderliche Impfquote von 95% ist noch nicht erreicht. Daher scheint auch das Ziel, die Masern bis 2020 auszurotten, unerreichbar.