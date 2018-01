Klage gegen Spotify

Umgerechnet 1,3 Milliarden Euro will ein Musik-Verlag von Spotify haben und hat den Streaming-Dienst jetzt verklagt. Weil der angeblich Songs von Tom Petty oder The Doors ohne Lizenzen, also unerlaubt, verwendet habe. Die Erfolgs-Aussichten sind unklar. Was aber passiert, wenn der Musikverlag vor Gericht gewinnt? Würde dann die Kunden die Zeche zahlen?