Justizbeamte fehlen

WDR aktuell | 21.01.2019 | 02:12 Min. | Verfügbar bis 21.01.2020 | WDR

In Nordrhein-Westfalen fehlen an den Gerichten Richter und in den Gefängnissen Wachleute. Der Personalmangel ist so gravierend, dass das Justizministerium am Montag (21.01.2019) eine Werbe-Kampagne startet.