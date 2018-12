Initiative für brandverletzte Kinder

WDR aktuell | 10.12.2018 | 02:17 Min. | Verfügbar bis 10.12.2019 | WDR

Was für Erwachsene meist klar ist, muss man Kindern oft erst erklären. Gerade jetzt in der Weihnachtszeit lauern im Haushalt verschiedene Gefahren: Glühendheiße Öfen oder Kerzen auf dem Adventskranz können schnell zu Brandverletzungen führen. Deswegen ist "Paulinchen" in der Vorweihnahchtszeit für die Feuerwehren in NRW im Einsatz.