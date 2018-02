IG Metall-Streik

Die Warnstreik-Welle der IG-Metall hat am Donnerstag (01.02.2018) die Automobil-Industrie erreicht. Auch bei Ford in Köln wird gestreikt für mehr Lohn in wirtschaflich glänzenden Zeiten und für die Möglichkeit auf eine 28-Stunden-Woche, wenn man sich um Kinder oder pflegebedürftige Angehörige kümmern muss.