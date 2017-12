Hygge – das Weihnachtsgefühl in den Alltag retten

WDR aktuell | 27.12.2017 | 02:23 Min. | Verfügbar bis 27.12.2018 | WDR

Die Dänen machen es vor. Dort steht das Wort „Hygge“ für Gemütlichkeit, eben genau das Gefühl, was sich Viele an Weihnachten wünschen. Wie man das auch in den Alltag retten kann, erklärt ein Forscher vom „Glücks-Forschungsinstitut“ in Kopenhagen.