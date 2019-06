Hitzedienstag im Westen

WDR aktuell. . WDR. Von Sabine Goer.

In Nordrhein-Westfalen könnte diese Woche allerdings ein Rekord fallen, der schon ziemlich lange Bestand hat - nämlich seit dem 27. Juni 1947. Damals wurde in Köln und Bonn mit 37,9 Grad der Juni-Hitzerekord verzeichnet. Am Dienstag (25.06.2019) könnte dieser Hitze-Rekord geknackt werden. Die größten Chancen auf bis zu 38 Grad gibt es im Bereich zwischen Ruhrgebiet, Rheinland, Niederrhein, Bergischem Land und Kölner Bucht.