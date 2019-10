Hat der Weltspartag noch Bedeutung?

WDR aktuell. . Verfügbar bis 06.11.2019. WDR. Von Hubert Feller.

Der Weltspartag soll den Gedanken des Sparens fördern. Banken nutzen ihn traditonell für Werbung in eigener Sache. Aber wer spart eigentlich noch klassisch per Sparbuch? Und ist dieser Tag nur noch was für Nostalgiker?