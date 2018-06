Hamburg: Kleiner Kurzschluss, große Wirkung

WDR aktuell | 04.06.2018 | 02:17 Min. | Verfügbar bis 04.06.2019 | WDR

Am Sonntag (03.06.2018) hat ein Kurzschluss den Flughafen in Hamburg lahm gelegt. Kann das in Düsseldorf oder Köln auch passieren?