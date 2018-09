Hagen eröffnet Europas größtes Zentrum für Blutkonserven

Das Deutsche Rote Kreuz hat am Freitag (28.09.2018) in Hagen eine neue, zentrale Einrichtung für die Blutspende eröffnet. Bis zu 4.000 Blutkonserven können dort an jedem Werktag hergestellt werden.