Feuer im Altenheim

WDR aktuell | 01.02.2018

Großalarm für die NRW - Feuerwehr gestern am späten Abend in Unkel bei Bad Honnef: Dort brannte ein Seniorenheim. 50 Menschen teils pflegebedürftige Menschen wohnten in dem betroffenen Gebäudetrakt. Als die ersten Rettungskräfte eintraffen, stand das Dach bereits in Flammen.