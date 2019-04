Fahrradfreundlichste Stadt in NRW

WDR aktuell. . 01:45 Min. . WDR.

Der politische Wunsch nach einem deutlichen Ausbau der Radmobilität und die Wirklichkeit klaffen weit auseinander. Das zeigt die aktuelle Erhebung des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) zum Fahrrad-Klima, also der Zufriedenheit der Radfahrer mit ihrer Kommune. Die Ergebnisse stellte der Verein am Dienstag (09.04.2019) in Düsseldorf vor.