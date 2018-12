EU will bessere Bedingungen für Lkw-Fahrer

Sie verbringen Stunden, Tage und Wochen hinterm Lenker auf der Straße – und schlafen meist hinter dem Fahrersitz in ihren Kojen – auf überfüllten Parkplätzen an den Autobahnen. Außerdem ist Lohn-Dumping in der Branche an der Tagesordnung. Das will die EU ändern, die Arbeitszeiten sollen neu geregelt, die Löhne angeglichen und Übernachtungen im Lkw bei längeren Ruhepausen verboten werden, die wöchentlich vorgeschrieben sind. Klingt nach Fortschritt. Henry Bischoff hat mit Lkw-Fahrern gesprochen.