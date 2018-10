Essener Lichtburg wird 90 Jahre alt

WDR aktuell | 18.10.2018 | 01:56 Min. | Verfügbar bis 18.10.2019 | WDR

Am 18. Oktober 1928 eröffnete mit damals 3.000 Sitzplätzen die Lichtburg in Essen. Damals war es das modernste Kino, am 90. Geburtstag (18.10.2018) immerhin noch das schönste.