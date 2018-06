Essen: Erste Essener Sicherheitskonferenz

WDR aktuell | 05.06.2018 | 01:30 Min. | Verfügbar bis 05.06.2019 | WDR

Wie sicher leben wir überhaupt in Nordrhein-Westfalen? Was muss getan werden gegen Terror, Cyber-Attacken, organisierte Kriminalität? Mit all diesen Fragen beschäftigt sich zur Stunde die erste Essener Sicherheitskonferenz.