Erste Bilanz Rhein-Hochwasser

WDR aktuell | 09.01.2018 | 02:16 Min. | Verfügbar bis 09.01.2019 | WDR

Das Hochwasser am Rhein hat seinen Höhepunkt erreicht, jetzt sinken die Pegelstände. Uferpromenaden stehen zwar noch unter Wasser, auch einige Keller in Wohngebieten direkt am Fluss, aber die Lage hat sich gestern schon deutlich entspannt.