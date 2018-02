Ergebnisse des Deutschlandtrends zeigt Rekordtief der SPD

WDR aktuell | 16.02.2018 | 01:19 Min. | Verfügbar bis 16.02.2019 | WDR

Die SPD ist in der Wählergunst so tief am Boden wie noch nie. Laut Sonntagsfrage stehen nur noch 16 % hinter der Partei. Das liegt sicherlich mitunter an dem Chaos um die Parteiführung sowie die kommende Abstimmung über den Koalitionsvertrag. Weitere Informationen im ARD-Deutschland-Trend Extra.