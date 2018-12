Eisbärbabys im Zoo – niedlich aber auch artgerecht?

WDR aktuell | 04.12.2018 | 02:18 Min. | Verfügbar bis 04.12.2019 | WDR | Von Anke Kutz

In Berlin und Gelsenkirchen wird gefeiert - und zwar Eisbär-Geburtstag. In Berlin ist gerade ein Eisbär geboren worden. Für die Bärenstadt immer ein ganz besonderes Ereignis. Und in Gelsenkirchen wird eine Herzensbrecherin heute ein Jahr alt. Der Zoo ist mächtig stolz auf seine Nanook. So kleine tapsige Eisbären sind Publikumslieblinge, keine Frage. Aber – und die Frage muss erlaubt sein: Wie sinnvoll ist es, überhaupt Eisbären in Zoos zu halten. Trotz überschwänglicher Szenen außerhalb und innerhalb des Geheges.