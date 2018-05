Drohende US-Zölle

WDR aktuell | 02.05.2018 | 03:46 Min. | Verfügbar bis 30.04.2019 | WDR

Möglicherweise ist der letzte Tag ohne höhere Zölle auf Stahl und Aluminium Einfuhren in die USA, der 30.04.2018. In der vorherigen Woche versuchten Frankreichs Präsident Macron und Kanzlerin Merkel bei ihren Besuchen in Washington noch den Plan von Präsident Trump abzuwenden, was eher keinen Erfolg brachte.