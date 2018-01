Dringend gesucht: Busfahrer

Gut 100.000 Busfahrer gibt es in Deutschland. Doch das reicht offenbar nicht mehr. Auch weil Fernbusse immer beliebter werden. Die Branche klagt: Wir finden kein Personal mehr. Kein Wunder: Allein der Bus-Führerschein kostet ca. 10.000 Euro. Die Arbeitsbedingungen sind oft hart. Was also tun?