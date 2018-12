Diskussion um Moschee-Steuer

Das Bundesinnenministerium möchte die Idee einer Moschee-Steuer in die nächste Islamkonferenz einbringen. Das hatte die Gründerin der liberalen Moschee in Berlin, Seyran Ates, am Mittwoch (26.12.2018) ins Gespräch gebracht.