Dieselfahrverbot: Ärger und Verständnis bei Autofahrern

WDR aktuell | 15.11.2018 | 02:54 Min. | Verfügbar bis 15.11.2019 | WDR | Von Andreas Hodapp

Was sagen die Menschen in Essen – mitten in der doch recht großen Zone, in der demnächst keine Diesel mehr fahren sollen?