Die Klimakonferenz in Kattowitz: Eine Bilanz

WDR aktuell | 14.12.2018 | 05:34 Min. | Verfügbar bis 14.12.2019 | WDR

Nach zweiwöchiger Verhandlung soll am Freitag (14.12.2018) die Klimakonferenz in Kattowitz offiziell zu Ende gehen. Jedoch könnte sich der letzte Tag aufgrund letzter Beratungen in die Länge ziehen. Ergebnislos wird die Konferenz aber sicherlich nicht bleiben.