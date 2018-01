CSU-Klausur in Seeon

Auch noch am Freitag (05.01.2018) bespricht sich die CDU-Schwesterpartei CSU im Kloster Seeon in Oberbayern darüber, wie sie die Republik in Berlin gestalten will. Die konservative Rhetorik irritiert nur noch wenige. Schon mehr irritieren die eingeladenen Gäste: Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko und der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban, ein Hardliner.