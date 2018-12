Brexit: May spricht mit Merkel

WDR aktuell | 11.12.2018 | 01:40 Min. | Verfügbar bis 11.12.2019 | WDR

Im letzten Moment macht die britische Premierministerin Theresa May einen Rückzieher bei der Abstimmung über den Brexit-Deal. Die Abstimmung im Unterhaus für heute Abend ist abgesagt. Immer deutlicher hatte sich abgezeichnet, dass May eine krachende Niederlage zu erwarten hatte. Nun will sie nachverhandeln. Aber die EU sagt "No". Und jetzt?