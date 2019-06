Bilanz: Demonstration "Ende Gelände"

Nach den Anti-Braunkohleprotesten im Rheinischen Revier am vergangenen Wochenende (22.06.2019) gibt es nun Diskussionen über den Einsatz von Gewalt an den Protesttagen. Die Polizei sprach am Montag (24.06.2019) von 16 Beamten, die bei ihren Einsätzen verletzt wurden. Dazu sei es vor allem gekommen, als Umwelt-Aktivisten Polizeiketten durchbrochen hätten. Im Gegenzug wirft das Bündnis "Ende Gelände" der Polizei vor, brutal gegen Demonstranten vorgegangen zu sein.