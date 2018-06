Ali B. gesteht Mord an Susanna F.

WDR aktuell | 11.06.2018 | 01:32 Min. | Verfügbar bis 11.06.2019 | WDR

Der Tatverdächtige Ali B. hat die Tat, nach seiner Flucht in den Irak, am Sonntag (10.06.2018), in einem ersten Verhör in Deutschland gestanden.