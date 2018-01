Abschluss der Sondierungen

Tag der Entscheidung in Berlin. Am Donnerstag (11.01.2018) sollen die Sondierungs-Gespräche zwischen Union und SPD zu Ende gehen. Spätestens in der Nacht soll verkündet werden: Ja, wir wollen Koalitionsverhandlungen aufnehmen. Oder: Nein, es geht nicht mit einer neuen Groko.