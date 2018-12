150 Jahre Verkehrsampel

Die Ampel wird am Dienstag (11.12.2018) 150 Jahre alt. Das erste gasbetriebene Exemplar stand in London und explodierte nach drei Wochen. Der Siegeszugbegann später in den USA.