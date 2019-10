Zanderfilet mit Kräuterzabaione

Von und zu lecker. Teil 1 von 6. . 28:41 Min. . Verfügbar bis 17.10.2020. WDR. Von Nadja Münchenhagen.

Antje Gräfin zu Rantzau möchte ihren adeligen Gästen beim ersten gemeinsamen Abendessen auf ihrem Herrengut Zanderfilet servieren. So hat sie es geplant. Und so steht es auch auf ihrer Menükarte. Pech nur, dass ihr Gatte Casper statt des Zanders einen kapitalen Karpfen von 15 Kilo aus dem hauseigenen See zieht.

Sie geben Gesangsunterricht und organisieren Festivals, leiten eine Brauerei, arbeiten als Psychotherapeutin oder stehen in Gummistiefeln auf dem Gemüsefeld – so unterschiedlich die sechs Kandidatinnen des Kochwettbewerbs "Von und zu lecker" auch sind, eines haben sie gemeinsam: Sie alle leben in wunderschönen alten Herrensitzen, Schlössern oder Burgen. Und alle sechs Damen tragen einen Adelstitel. Wer überzeugt die Konkurrentinnen mit dem köstlichsten Drei-Gänge-Menü?