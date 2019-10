Von Windharfen und Biorindern

Von und zu lecker. Teil 2 von 6. . 28:49 Min. . Verfügbar bis 18.10.2020. WDR. Von Sabine Aisch.

Auf Gut Holzhausen wohnen zwar nicht alle unter einem Dach, aber zumindest sehr eng beieinander: Cousinen, Cousins, Mütter, Tanten, Freunde – rund 40 Menschen, die alle irgendwie verwandt, bekannt oder verschwägert sind. Und mittendrin, in der alten restaurierten Fachwerkscheune, lebt Leonore Freifrau von Falkenhausen mit ihren beiden Töchtern.

Das Kamerateam hat die sechs Frauen wochenlang begleitet – ihre Anwesen, die Schlösser und Familien kennengelernt. Es war bei der täglichen Arbeit und den Vorbereitungen fürs festliche Dinner dabei. So bekommen die Zuschauer ganz private Einblicke in den adeligen Alltag und in die wunderschönen Schlösser und Herrenhäuser – sie erfahren aber auch, wie viel Kraft und Engagement die Frauen in die Pflege und Wahrung der Familientraditionen stecken.