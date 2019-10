Ein Nilpferd im Wassergraben

Von und zu lecker. Teil 3 von 6. . 32:53 Min. . Verfügbar bis 21.10.2020. WDR.

Auf einem malerischen Landgut aus dem 19. Jahrhundert bekommen die adligen Gäste ihr drittes "Von-und-zu-lecker"-Menü kredenzt. Öne Freifrau von der Lancken lädt ein ins „Haus auf dem Meere“ am Rand der Lüneburger Heide. Dort lebt sie mit Ehemann Rickwan, zwei Pferden, drei Hunden und einem Nilpferd, das im Wassergraben hinter dem Haus vor sich hindümpelt.

Das Kamerateam hat die sechs Frauen wochenlang begleitet – ihre Anwesen, die Schlösser und Familien kennengelernt. Es war bei der täglichen Arbeit und den Vorbereitungen fürs festliche Dinner dabei. So bekommen die Zuschauer ganz private Einblicke in den adeligen Alltag und in die wunderschönen Schlösser und Herrenhäuser. Sie erfahren aber auch, wie viel Kraft und Engagement die Frauen in die Pflege und Wahrung der Familientraditionen stecken.