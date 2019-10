Das Finale im Schloss

Von und zu lecker. Teil 6 von 6. . 29:03 Min. . Verfügbar bis 24.10.2020. WDR. Von Nadja Nellissen.

Zum Finale des adeligen Kochwettbewerbs reisen die fünf Damen heute ins ostwestfälische Rheder zu Gabriele Freifrau Spiegel von und zu Peckelsheim. Sie lädt zum festlichen Drei-Gänge-Menü in ihr malerisches Barockschloss mit angeschlossener Familienbrauerei ein. Danach wird sich entscheiden, wem Glücksbote Timothy Moores die Kette der Siegerin überreichen darf.

Das Kamerateam hat die sechs Frauen wochenlang begleitet – ihre Anwesen, die Schlösser und Familien kennengelernt. Es war bei der täglichen Arbeit und den Vorbereitungen fürs festliche Dinner dabei. So bekommen die Zuschauer ganz private Einblicke in den adeligen Alltag und in die wunderschönen Schlösser und Herrenhäuser. Sie erfahren aber auch, wie viel Kraft und Engagement die Frauen in die Pflege und Wahrung der Familientraditionen stecken.