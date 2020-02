Ein Grill, der sich gewaschen hat

Hallo Schatz – Vom Plunder zum Prachtstück. Teil 23 von 30. . 45:02 Min. . Verfügbar bis 10.02.2021. WDR. Von Henning Cordes.

Wenn aus alten Sachen etwas Neues entstehen soll, sind der Moderator Oli P. und sein "Hallo Schatz!"-Team die richtigen Experten. Darauf hoffen auch Verkäuferin Astrid Schönbrunn und ihr Lebensgefährte André Lunemann. Doch was fängt man mit einer in seine Einzelteile zerfallenen Holzwaschmaschine und einer alten Lackdose an?