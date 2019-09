Viel für wenig – Clever kochen mit Björn Freitag, Folge 2

Viel für wenig – Clever kochen mit Björn Freitag. . 44:14 Min. . Verfügbar bis 02.09.2020. WDR.

Profikoch Björn Freitag ist heute zu Besuch in einer WG in Köln. Die Studentinnen Alina (19), Annika (19) und Lea (20) leben erst seit einem halben Jahr in der Domstadt. Party und studieren? Für die drei kein Problem! In der Küche sieht die Sache jedoch etwas anders aus. Häufig landen die gleichen Studentenklassiker wie Nudeln mit Soße auf dem Teller.