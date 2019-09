So geht's auch ohne – unbeschwerter Genuss trotz Unverträglichkeiten

Viel für wenig – Clever kochen mit Björn Freitag. . 44:12 Min. . Verfügbar bis 16.09.2020. WDR.

Björn Freitag unterwegs in ungewöhnlicher Mission. Familie Schmidt aus dem Sauerland hat den Kochprofi und WDR-Vorkoster um Hilfe gebeten. Das Problem: Papa Thorsten und Sohn Benjamin sind sehr eingeschränkt, was ihre Ernährung angeht. Beide leiden an Zöliakie, sie müssen auf Weizenmehl und viele andere Produkte verzichten.