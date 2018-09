Multi-Kulti Küche zum günstigen Preis

24.09.2018 | 44:06 Min. | WDR

Bei Familie Obam Obam kommen meistens traditionelle Gerichte aus Kamerun auf den Tisch. Für Abwechslung sorgt der Gang ins Restaurant. Dann kann es auch mal italienisch oder deutsch sein. Da Mutter Jacky sich in Zukunft auch an klassische Gerichte aus NRW wagen möchte, hat sie Spitzenkoch Björn Freitag um Hilfe gebeten. Aber auch in Sachen Lagerung braucht die Familie Nachhilfe vom Profi. Björns Tipps rund ums Thema Tiefkühlen