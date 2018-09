Mit Björn Freitag kein Hexenwerk – Asiatische Küche für Zuhause

10.09.2018 | 44:00 Min. | UT | Verfügbar bis 10.09.2019 | WDR

Ein neuer Fall für Björn Freitag. Ein junges Paar aus Köln braucht dringend Unterstützung! Das Leben in der Großstadt bringt so einige Vorzüge mit sich: Kulinarische Köstlichkeiten sind zu jeder Zeit und einfach überall zu kriegen. Gut für Michèle und Patrick, die es sich gerne einfach machen, was das Essen angeht. Heute geht's zum Italiener um die Ecke, morgen wird Sushi geholt. Das geht viel leckerer, gesünder und preiswerter - findet WDR-Vorkoster Björn Freitag!