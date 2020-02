Gemüse-Challenge - mit gesunden Zutaten sparen

Björn Freitag ist heute am Rhein unterwegs, denn Familie Birgel aus Bonn-Beuel braucht seine Hilfe. Wenn es ums tägliche Mittagessen geht, kommt Mutter Nadine an ihre Grenzen - drei bis vier verschiedene Gerichte stehen auf dem Tisch - jedes Kind mag etwas anderes und auf Gemüse würden die Kleinen am liebsten ganz verzichten. Das geht ins Geld, dabei würde die Familie gern sparen für ihr neues Eigenheim.