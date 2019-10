Bio statt Billig – Björn Freitag gegen Billigwahn und Fertigprodukte

Viel für wenig – Clever kochen mit Björn Freitag. . 44:12 Min. . UT . Verfügbar bis 07.10.2020. WDR.

Heute besucht Björn Freitag Familie Kasch-Bornemann in Salzkotten in Ostwestfalen. Ihr Problem: Mama Vanessa ist Alleinunterhalterin in der Küche, hat wenig Zeit und in der Regel auch wenig Lust aufs Kochen. Daher heißt es oft: Tütchen aufreißen und das fixe "Lachs-Sahne-Gratin" oder "Hackbällchen Toskana" wandern in den Ofen. Hier ist die Hilfe vom Profikoch gefragt.