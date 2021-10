Zwischen Hoffnung und Verzweiflung: Drei Orte nach der Flut

WDR. . 43:03 Min. . Verfügbar bis 14.10.2022. WDR. Von Jens Eberl, Marion Försching, Madelaine Meier, Esat Mogul, Jörg Laaks, Anett Selle.

Seit dem Hochwasser am 14. Juli 2021 sind die Macher dieser Sendung in den drei Orten Erftstadt, Dernau und Bad Münstereifel mit der Kamera unterwegs.

Dort begleiten sie betroffene Familien, Ehepaare, Anwohner und Hilfskräfte vor Ort. Was hat sich mittlerweile getan? Wie schwer ist die Zerstörung auszuhalten, wie mühselig der Wiederaufbau? Was macht Mut, was macht Angst? Und wie kommt die Hilfe an – die ehrenamtliche, persönlich geleistete Hilfe von Fremden und Freunden, aber auch die Spenden- und Regierungsgelder?