Wunschkonzert im Sägewerk – WDR Musiker an ungewöhnlichen Orten

24.12.2018 | 29:09 Min. | WDR | Von Lothar Schröder

Der WDR hat die besten Musiker des Landes „verschenkt“. In einer einmaligen Aktion konnten Zuhörer von WDR 2, WDR 3 und WDR 5 die Spitzenmusiker des WDR für ein Konzert gewinnen. Voraussetzung: es sollte an einem einmaligen Ort sein. Ab Mai konnten sich die Zuhörer bewerben. Am zweiten Septemberwochenende war es dann soweit: Rundfunkchor, Funkhausorchester, Big Band und Sinfonieorchester machten sich auf den Weg in die Regionen – an ungewöhnliche Orte. Und dort mussten sie allerlei Herausforderungen bestehen, um ein großartiges Konzert zu geben.