Winterzauber im Westen

26.12.2017 | 29:28 Min. | Verfügbar bis 26.12.2018 | WDR

Klirrende Kälte, knirschender Schnee, rasante Abfahrten. Wenn der Winter Nordrhein-Westfalen im Griff hat, dann müssen wir nicht in die Alpen fahren. Die Menschen die hier leben, wissen den Winter zu schätzen. Und die Menschen, die für die kalte Jahreszeit hier her kommen, genießen sie. Sei es mit Schneeschuhwanderungen durch tiefverschneite Wälder im Sauerland oder beim Eislaufen im Ruhrgebiet. „Winterzauber im Westen“ zeigt, wie schön NRW ist, wenn das Land an vielen Stellen eingefroren ist, besucht begeisterte Dauercamper im Tiefschnee oder beobachtet die Landungen der Greifvögel im winterlichen Hellenthal. Autor/-in: Denis Stephan