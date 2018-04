Winnie Mandela

Am 2. April 2018 starb Winnie Madikizela-Mandela im Alter von 81 Jahren in Johannesburg. Der Film zeichnet ihre kontroverse Lebensgeschichte nach. Ihr Aufstieg zur Ikone des Befreiungskampfes gegen das südafrikanische Apartheidsregime und der tiefe Sturz in den Übergangsjahren nach der Apartheid wird hier zum ersten Mal im geschichtlichen Kontext beleuchtet. Pascale Lamche hat in ihrem preisgekrönten Dokumentarfilm eines der tragischsten Frauenschicksale in der zeitgenössischen Politik aufgearbeitet. Autor/-in: Pascale Lamche